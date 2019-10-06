06.10.2019 - 18:11 |
Beşiktaş'ta Dorukhan şoku! Ameliyat edilecek...
Süper Lig lideri Alanyaspor'u evinde konuk eden Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şoku yaşandı.
Süper Lig'in 7. haftasında lider Alanyaspor'u evinde konuk eden Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şoku yaşandı.
Girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan Dorukhan Toköz sedye ile oyundan alındı.
Yayıncı kuruluş Dorukhan'ın pozisyon sırasında dizinin döndüğünü açıkladı. Soyunma odasında ilk müdahalesi yapılan milli futbolcu, hastaneye kaldırıldı.
Beşiktaş'tan açıklama
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Dorukhan Toköz'ün sağ dizinde patella (diz kapağı) çıkığına bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması tespit edildiği belirtildi. Açıklamada siyah-beyazlı futbolcunun ameliyat edileceği vurgulandı.
Öte yandan yıldız futbolcunun 5 ile 6 ay arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor