22.09.2019 - 23:35 |
BeÅŸiktaÅŸ'ta Enzo Roco geliÅŸmesi!
BeÅŸiktaÅŸ, Medipol BaÅŸakÅŸehir'le sahasÄ±nda oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â
BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'in 5. haftasÄ±nda yarÄ±n Medipol BaÅŸakÅŸehir'le sahasÄ±nda oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ± yÃ¶netimindeki antrenmana futbolcularÄ±n, pas ve pres Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AntrenmanÄ±n tam sahada yapÄ±lan Ã§ift kale maÃ§ ve ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla sona erdiÄŸi kaydedildi.Â
Antrenmana sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan futbolculardan Victor Ruiz'in katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, Enzo Roco'nun ise takÄ±mdan ayrÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.