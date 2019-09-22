Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerBeÅŸiktaÅŸBeÅŸiktaÅŸ'ta Enzo Roco geliÅŸmesi!
22.09.2019 - 23:35 |

BeÅŸiktaÅŸ'ta Enzo Roco geliÅŸmesi!

BeÅŸiktaÅŸ, Medipol BaÅŸakÅŸehir'le sahasÄ±nda oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

BeÅŸiktaÅŸ'ta Enzo Roco geliÅŸmesi!

BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'in 5. haftasÄ±nda yarÄ±n Medipol BaÅŸakÅŸehir'le sahasÄ±nda oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â 

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ± yÃ¶netimindeki antrenmana futbolcularÄ±n, pas ve pres Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AntrenmanÄ±n tam sahada yapÄ±lan Ã§ift kale maÃ§ ve ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla sona erdiÄŸi kaydedildi.Â 

Antrenmana sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan futbolculardan Victor Ruiz'in katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, Enzo Roco'nun ise takÄ±mdan ayrÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

    Abdurrahim Albayrak: "Üzgünüz ama bunlarÄ±n telafisi var"
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Partizan, KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z'Ä±n fiÅŸini 10 dakikada çekti!

    Partizan, KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z'Ä±n fiÅŸini 10 dakikada Ã§ekti!

    Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, Chelsea-Liverpool maçÄ±nÄ± izledi!

    Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, Chelsea-Liverpool maÃ§Ä±nÄ± izledi!

    Efeler, son 16 turunda veda etti!

    Efeler, son 16 turunda veda etti!

    "Sesi Görenler" final ÅŸansÄ±nÄ± kaybetti

    "Sesi GÃ¶renler" final ÅŸansÄ±nÄ± kaybetti

    SÄ±radaki Haber