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04.09.2019 - 16:16| ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş'ta fotoğraf yarışması sonuçlandı

'Karakartal'ın İzinde Beşiktaş' fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Beşiktaş'ta fotoğraf yarışması sonuçlandı

Beşiktaş Kulübü tarafından düzenlenen 'Karakartal'ın İzinde Beşiktaş' fotoğraf yarışması sonuçlandı. Bu yıl ilk kez yapılan yarışmada 145 fotoğraf değerlendirilmeye alındı.

Değerlendirme sonrasında 17 fotoğraf, Beşiktaş Müzesi'nde sergilenmeye başlanırken, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman tarafından takdim edildi. Fikret Orman, yarışmacılarla birlikte sergiyi de gezerken, fotoğrafların 20 Ekim tarihine kadar müzede sergileneceği ifade edildi. 

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