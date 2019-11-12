BeÅŸiktaÅŸ'ta futbolculara prim dopingi

Ä°lk 6 haftada 3 yenilgi, 2 beraberlik ve sadece 1 galibiyet ile 5 puan toplayan siyah-beyazlÄ±lar 16. sÄ±radaydÄ±.Â

AHMET NUR Ã‡EBÄ° ETKÄ°SÄ°NÄ° GÃ–STERDÄ°

SonrasÄ±nda ise 5 maÃ§lÄ±k periyotta 4 galibiyet, 1 beraberlik ile 13 puan toplayan bir BeÅŸiktaÅŸ Ã§Ä±ktÄ± ortaya. Bunda takÄ±mÄ±n Abdullah AvcÄ±'nÄ±n sistemine adapte olmaya baÅŸlamasÄ± kadar Fikret Orman'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bÄ±rakma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan siyah-beyazlÄ±lardaki 1 numaralÄ± koltuÄŸa Ahmet Nur Ã‡ebi'nin oturmasÄ±nÄ±n da etkisi bÃ¼yÃ¼ktÃ¼.Â

Ã‡ebi ve ekibi ilk iÅŸ olarak futbolcularÄ±n uzun zamandÄ±r Ã¶denmeyen alacaklarÄ±nÄ± kapatarak baÅŸladÄ± iÅŸe. 'Borcu yoktur' yazÄ±sÄ± alÄ±nÄ±p TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu'na gÃ¶nderildi. Ancak Ã‡ebi'nin en Ã¶nemli icraatlarÄ±ndan biri prim sistemini yeniden uygulamaya sokmasÄ± oldu.Â

GALATASARAY ZAFERÄ°NE 40'AR BÄ°N TL PRÄ°M

Asist Analiz'Ä°n haberine gÃ¶re Ahmet Nur Ã‡ebi ve yeni yÃ¶netim kurulunun Galatasaray maÃ§Ä± Ã¶ncesi prim verileceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ± takÄ±ma da olumlu olarak yansÄ±dÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±nda Umut Nayir'in kafa golÃ¼yle galibiyete uzanan BeÅŸiktaÅŸ'ta oyunculara 40 bin TL prim daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.Â

ANTALYA VE DENÄ°ZLÄ° DUBLESÄ° 50'ÅžER BÄ°N TL PRÄ°M KAZANDIRDI

Galatasaray galibiyetinin Antalya ve Denizli zaferleriyle taÃ§lanmasÄ± sonrasÄ±nda yÃ¶netim bu iki karÅŸÄ±laÅŸma iÃ§in 50'ÅŸer bin TL prim belirledi. Bu rakam da hafta iÃ§inde futbolcularÄ±n hesaplarÄ±na yatÄ±rÄ±lacak.

UYGULAMA DEVAM EDECEK

Milli maÃ§lar arasÄ±na takÄ±m hem performans olarak hem de ekonomik olarak ekstra motive bir ÅŸekilde girdi.Â Siyah-beyazlÄ± ekibin 1 numarasÄ± Ã‡ebi'nin bundan sonraki sÃ¼reÃ§te kritik maÃ§lar, derbiler ve seri galibiyetlerde prim sistemini uygulamaya devam edeceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

LÄ°DER Ä°LE ARADA SADECE 3 PUAN FARK VAR

YaÅŸanan onca sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ 16. sÄ±radan 8. sÄ±raya kadar yÃ¼kseldi. Ancak 18 puanÄ±n 13'Ã¼nÃ¼ son 5 haftada toplayan siyah-beyazlÄ±lar 8. sÄ±rada olmayÄ± dert etmiyor. Bunun nedeni ise lig lideri Demir Grup Sivasspor ile arada sadece 3 puanlÄ±k fark olmasÄ±.Â

2. sÄ±rada 20 puanlÄ± FenerbahÃ§e'nin yer aldÄ±ÄŸÄ± puan cetvelinde 19 puanlÄ± 4 takÄ±mdan Trabzon 3., Alanya 4., BaÅŸakÅŸehir 5., Galatasaray ise 6. durumda. 7. Yeni Malatyaspor'un ise BeÅŸiktaÅŸ gibi 18 puanÄ± bulunuyor.Â