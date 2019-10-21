Beşiktaş'ta Gökhan Sarı istifa etti

Beşiktaş'ta CEO olarak görev yapan Uğur Gökhan Sarı'nın istifası KAP'a bildirildi.

Başkanlık görevine seçilen Ahmet Nur Çebi döneminin ilk istifası olarak kayıtlara geçen Gökhan Sarı için Çebi, "CEO Gökhan Sarı, 120 bin lira maaş alacak, kendi zammını kendi yapacak ve başkanın da imzasının altına imza atacak kapasitede bir arkadaş değil. O zaman neden bu arkadaşa 120 bin lira ödeniyor?" ifadelerini kullanmıştı.

KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Sn. Uğur Gökhan Sarı 21.10.2019 (bugün) tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.