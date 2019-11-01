BeÅŸiktaÅŸ'ta gÃ¶rev daÄŸÄ±lÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±

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01.11.2019 - 20:38 | | AA

BeÅŸiktaÅŸ'ta görev daÄŸÄ±lÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±

BeÅŸiktaÅŸ Futbol YatÄ±rÄ±mlar Sanayi ve Ticaret AÅž'de gÃ¶rev daÄŸÄ±lÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±.Â

BeÅŸiktaÅŸ'ta görev daÄŸÄ±lÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±

BeÅŸiktaÅŸ Futbol YatÄ±rÄ±mlar Sanayi ve Ticaret AÅž'de gÃ¶rev daÄŸÄ±lÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±.Â 

BeÅŸiktaÅŸ Futbol YatÄ±rÄ±mlar Sanayi ve Ticaret AÅž'nin Borsa Ä°stanbul'a gÃ¶nderdiÄŸi, ayrÄ±ca Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu'nda yer alan aÃ§Ä±klamada, Ahmet Nur Ã‡ebi'nin baÅŸkan, Adnan DalgakÄ±ran'Ä±n baÅŸkan vekili ve Mesut UrgancÄ±lar ile Erdal TorunoÄŸullarÄ±'nÄ±n yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi olarak seÃ§ildiÄŸi bildirildi.Â 

AÃ§Ä±klamada, "AtÄ±lan imzalardan en az birinin yÃ¶netim kurulu baÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebi veya yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi Ahmet Mesut UrgancÄ±lar'a ait olmasÄ± koÅŸuluyla; yÃ¶netim kurulu baÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebi, baÅŸkan vekili Adnan DalgakÄ±ran, yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri Ahmet Mesut UrgancÄ±lar ve Erdal TorunoÄŸullarÄ±'dan herhangi ikisinin ÅŸirket unvanÄ± veya bunu belirten kaÅŸe altÄ±na atacaklarÄ± mÃ¼ÅŸterek imzalarÄ± ile istisnasÄ±z olarak ÅŸirketi her hususta ve en geniÅŸ ÅŸekilde temsil, ilzam ve idare etmesine karar verilmiÅŸtir." denildi.

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