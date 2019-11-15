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15.11.2019 - 14:58 | | TAKVİM

Beşiktaş'ta Guilherme sürprizi

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, rotayı Yeni Malatyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Guilherme'ye çevirdi.

Beşiktaş'ta Guilherme sürprizi

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, rotayı Yeni Malatyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Guilherme'ye çevirdi. Beşiktaş Yönetimi'nin 2 sezondur Yeni Malatyaspor'da oynayan Guilherme ile ciddi biçimde ilgilendiği ortaya çıktı. Bu sezon ligde 6 asist yapan Brezilyalı yıldızın bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunuyor.

BONSERVİSİ BENEVENTO'DA

2021 yılına kadar Yeni Malatya ile kiralık sözleşmesi olan Guilherme için Benevento'nun kapısı sezon sonu çalınacak. Hedef transferi ucuz bir bonservisle bitirmek.

Beşiktaşta Guilherme sürprizi

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