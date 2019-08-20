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20.08.2019 - 10:21| Sabah

Beşiktaş'ta hedef Romain Saiss

Orta saha arayan Beşiktaş, Wolverhampton forması giyen Romain Saiss'ın durumunu sordurdu.

Beşiktaş'ta hedef Romain Saiss

Forvet takviyesi için Ada'ya uçacak olan Beşiktaş yönetimi, ön libero çalışmalarını da başlattı.

Sivas maçında orta sahadan top çıkarmada sıkıntı yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği üzerine bu bölgeye transferi gündemine alan Kartal, Wolverhampton'dan Romain Saiss'ın durumunu sordurdu.

Faslı futbolcuyu kiralamayı planlayan yönetim, şartlar konusunda menajerlerden bilgi aldı. Öte yandan Erzurumspor'un orta sahası Taylan Antalyalı için de yeni teklif yapılacak.

Beşiktaşta hedef Romain Saiss

Skorer Tv Haber Bülteni - 20 Ağustos 2019
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