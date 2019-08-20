Beşiktaş'ta hedef Romain Saiss

Forvet takviyesi için Ada'ya uçacak olan Beşiktaş yönetimi, ön libero çalışmalarını da başlattı.

Sivas maçında orta sahadan top çıkarmada sıkıntı yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği üzerine bu bölgeye transferi gündemine alan Kartal, Wolverhampton'dan Romain Saiss'ın durumunu sordurdu.

Faslı futbolcuyu kiralamayı planlayan yönetim, şartlar konusunda menajerlerden bilgi aldı. Öte yandan Erzurumspor'un orta sahası Taylan Antalyalı için de yeni teklif yapılacak.