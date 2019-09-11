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11.09.2019 - 11:16| Sabah

Beşiktaş'ta hesaplar şaştı

Kadroya katılacak futbolcular için 10 milyon euro bütçe ayıran siyah-beyazlıların kasasından toplamda 15 milyon 850 bin çıktı.

Beşiktaş'ta hesaplar şaştı

Ekonomik olarak daralmaya giden Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için 10 milyon euro bütçe belirlenmişti.

Kartal kadrosunu büyük ölçüde değiştirirken bunun da maliyeti kendilerine 15 milyon 850 bin euro oldu. Maaş yükünü azaltan siyahbeyazlılar bu yaz döneminde oyuncu satışı noktasında kısır kaldı ve sadece Gary Medel'den 2 milyon euro bonservis kazanabildi.

Kartal, Adem Ljajic için Torino'ya 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek en pahalı transferini 27 yaşındaki oyuncuyla gerçekleştirdi.

 

 

 

 

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