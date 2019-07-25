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25.07.2019 - 12:36| Fanatik

Beşiktaş'ta Jamilu Collins sesleri

Adriano'nun ayrılmasının ardından sol bek arayan Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden Paderborn forması giyen Jamilu Collins'i gündemine aldı.

Beşiktaş'ta Jamilu Collins sesleri

Adriano'nun takımdan ayrılmasının ardından sol bek arayışlarına geçen Beşiktaş'ın transfer gündemine sürpriz bir isim geldi. Transfermarkt adlı internet sitesinin Almanca edisyonu, Siyah Beyazlılar'ın Bundesliga ekiplerinden Paderborn'da forma giyen Nijeryalı futbolcu Jamilu Collins ile ilgilendiğini yazdı.

Haberde teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmeyi çok istediği 24 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş yönetiminin çok kısa bir süre içerisinde teklifte bulunacağı ifade edildi. Güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro olarak gösterilen savunmacı, geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de boy gösteren takımıyla 38 maçta forma giymişti.

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