Beşiktaş'ta Karius şoku!

Beşiktaş'ta Alman file bekçisi Loris Karius sakatlık geçirdi. Alman kalecinin bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Futbol Takımımızın Brescia ile oynadığı hazırlık maçının devre arasında sol baldır adalesinde sertlik hissettiği için oyundan çıkarılan kalecimiz Loris Karius’un yapılan fizik muayene ve Almanya’da çekilen MR sonucuna göre ön üst baldır (rectus femoris) adalesinde grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."