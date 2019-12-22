Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Lens cezalı duruma düştü
22.12.2019 - 20:06 | | İSTANBUL (İHA)

Beşiktaş'ta Lens cezalı duruma düştü

Beşiktaş’ın Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmanın 31. dakikasında Ozan Tufan’a yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Jeremain Lens cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ta Lens cezalı duruma düştü

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanına giden Beşiktaş’ta karşılaşmanın 31. dakikasında Ozan Tufan’a yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Jeremain Lens cezalı duruma düştü.

Hollandalı futbolcu, önümüzdeki hafta Vodafone Park’ta oynanacak olan Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek.

Beşiktaşta Lens cezalı duruma düştü

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Karius takım arkadaşlarını çıldırttı!

 

Evren Göz: 'G.Saray'ın açıklamaları finansal fair play yok biz devam ediyoruz şeklinde.'
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeniden tenis ligi

Yeniden tenis ligi

Bedeli Galatasaray ödüyor

Bedeli Galatasaray ödüyor

‘Karşılığını vermeliyim’

‘Karşılığını vermeliyim’

Eljif Elmas'tan hayat öpücüğü! 90+4'te...

Eljif Elmas'tan hayat öpücüğü! 90+4'te...

Sıradaki Haber