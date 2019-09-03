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03.09.2019 - 08:38| FANATİK

Beşiktaş'ta Lens'in satışı için ümit bitmedi

Avrupa'da transfer dönemi resmen kapansa da Beşiktaş Yönetimi'nin Jeremain Lens ile yollarını ayırma konusundaki ümitleri henüz tükenmedi. Yönetim, yaklaşık 1 ay daha takviye yapabilecek olan Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif bekliyor.

Beşiktaş'ta Lens'in satışı için ümit bitmedi

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı’nın, hakkında olumsuz rapor vermesinin ardından satış listesine konan Jeremain Lens’e talip çıkmamıştı. Avrupa’da transfer döneminin kapanmasına rağmen hâlâ Hollandalı kanat oyuncusuyla ayrılığa sıcak bakan yönetim, gözünü Arap Yarımadası’na çevirdi.

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde transfer sezonunun yaklaşık 1 ay daha açık olmasını göz önünde bulunduran yönetim, teklif beklemeye devam ediyor.

Negredo da gitmişti

Geçen yıl Avrupa’da transfer sezonunun sona ermesinden 2 hafta sonra Alvaro Negredo’yu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr’a gönderen Siyah-Beyazlılar’ın, yine benzer bir öneriye açık olduğunu oyuncunun menajerine ilettiği öğrenildi. (FANATİK)

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