BeÅŸiktaÅŸ'ta Ljajic ve Dorukhan antrenmana katÄ±lmadÄ±

BeÅŸiktaÅŸ Futbol TakÄ±mÄ±, SÃ¼per Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti.Â Siyah-beyazlÄ±lar, Avusturya'nÄ±n Salzburg kentine baÄŸlÄ± Saalfelden kasabasÄ±ndaki sabah Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Â Teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ± yÃ¶netimindeki antrenman koÅŸu ve Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±. Pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile sÃ¼ren idmanda 3 gruba ayrÄ±lan futbolcular ayak tenisi oynadÄ±.

Ljajic ve Dorukhan idmanda yok

Siyah-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n sabah antrenmanÄ±nda, adale sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle MR'larÄ± Ã§ekilecek Adem Ljajic ve Dorukhan TokÃ¶z yer almadÄ±.

OÄŸuzhan Ã–zyakup, Muhayer Oktay ve Umut NayÄ±r'Ä±n dinlendirildiÄŸi idmana, ateÅŸi bulunan Alpay Ã‡elebi de katÄ±lmadÄ±. SakatlÄ±klarÄ± sÃ¼ren Enzo Roco ve Atiba Hutchinson da antrenmana katÄ±lmayan diÄŸer isimler oldu.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yeni transferlerinden Douglas Pereira Dos Santos da takÄ±mdan ayrÄ± koÅŸu yaptÄ±. BrezilyalÄ± futbolcu, 45 dakikalÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan salona geÃ§ti.

Orman, AvcÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Siyah-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n kampÄ±nda bulunan kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Fikret Orman, sabah antrenmanÄ± sÄ±rasÄ±nda teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ± ile yaklaÅŸÄ±k 10 dakika saha iÃ§inde gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.Â AntrenmanÄ±, BeÅŸiktaÅŸ Futbol DirektÃ¶rÃ¼ Ali Naibi ile yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi Ahmet KavalcÄ± da takip etti.

Ã–te yandan idman sonrasÄ± bir grup taraftar yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶r Orhan Ak'a Ã§iÃ§ek verdi.

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± yarÄ±n

Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, Avusturya kampÄ±ndaki Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda yarÄ±n Ä°talya 1. Ligi (Serie A) takÄ±mlarÄ±ndan Udinese ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.Â Groedig Goldberg StadÄ±'nda oynanacak mÃ¼cadele TSÄ° 19.00'da baÅŸlayacak.

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