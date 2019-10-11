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11.10.2019 - 20:16 |

BeÅŸiktaÅŸ'ta MKE Ankaragücü maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±

SÃ¼per Lig'de MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'ne konuk olacak BeÅŸiktaÅŸ, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

BeÅŸiktaÅŸ'ta MKE Ankaragücü maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±

SÃ¼per Lig'in 8. haftasÄ±nda 19 Ekim Cumartesi gÃ¼nÃ¼ MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'ne konuk olacak BeÅŸiktaÅŸ, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ± yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmana milli takÄ±mlarda bulunan oyuncularÄ±n yanÄ± sÄ±ra tedavilerine devam edilen OÄŸuzhan Ã–zyakup ve Georges N'Koudou'nun katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

Kondisyon ve taktik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± idmanÄ±n Ä±sÄ±nma ve istasyon koÅŸularÄ±yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun, kontrol pasla devam eden antrenmanÄ±n yarÄ± sahada Ã§ift kale maÃ§ ve ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla sona erdiÄŸi kaydedildi.Â 

BeÅŸiktaÅŸ, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam edecek.

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