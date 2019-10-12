12.10.2019 - 13:50 | | Ä°STANBUL (AA)
BeÅŸiktaÅŸ'ta MKE Ankaragücü maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±
BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'in 8. haftasÄ±nda 19 Ekim Cumartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ± yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanÄ±n koÅŸu ve Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ä°dmanÄ±n, pas ve dar alanda top kontrolÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan uygulanan Ã¶zel programlarla devam ettiÄŸi bildirildi. AntrenmanÄ±n, yarÄ± sahada yapÄ±lan Ã§ift kale maÃ§la tamamlandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Ä°dmana milli takÄ±m kamplarÄ±nda bulunan oyuncular ile tedavileri sÃ¼ren OÄŸuzhan Ã–zyakup ve Georges-Kevin N'Koudou'nun katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
YarÄ±n izin yapacak siyah-beyazlÄ±lar, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na 14 Ekim Pazartesi gÃ¼nÃ¼ devam edecek.
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