BeÅŸiktaÅŸ'ta OÄŸuzhan Özyakup geliÅŸmesi!
BeÅŸiktaÅŸ, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'yle deplasmanda yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±nÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â
BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'in 8. haftasÄ±nda 19 Ekim Cumartesi gÃ¼nÃ¼ MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'yle deplasmanda yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±nÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ± yÃ¶netimindeki antrenmana milli takÄ±mlarÄ±nda bulunan futbolcular ile sakatlÄ±klarÄ± nedeniyle tedavilerine devam edilen OÄŸuzhan Ã–zyakup ve Georges N'Koudou'nun katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â
Antrenmana Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸlayan futbolcularÄ±n, pas ve pres Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi. YarÄ± sahada Ã§ift kale maÃ§la devam eden antrenmanÄ±n ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla sona erdiÄŸi kaydedildi.Â
BeÅŸiktaÅŸ, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacaÄŸÄ± Ã§ift antrenmanla devam edecek.