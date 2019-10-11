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HaberlerBeşiktaşOğuzhan ve N'Koudou'nun tedavisine devam edildi
11.10.2019 - 14:39 | | İSTANBUL (AA)

Oğuzhan ve N'Koudou'nun tedavisine devam edildi

Beşiktaş'ta antrenmana milli takımlarda olan futbolcuların yanı sıra tedavisine devam edilen Oğuzhan Özyakup ve Georges N'Koudou'nun katılmadığı bildirildi.

Oğuzhan ve N'Koudou'nun tedavisine devam edildi

 

Beşiktaş, Süper Lig’in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde salonda gerçekleştirilen idmanın, ısınma ve esneme çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Antrenmanın, iki grup halinde denge ve kuvvet çalışmalarının ardından esneme hareketleriyle sona erdiği ifade edildi.

Antrenmana milli takımlarda olan futbolcuların yanı sıra tedavisine devam edilen Oğuzhan Özyakup ve Georges N'Koudou'nun katılmadığı bildirildi.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı idmanla devam edecek.

 

 

 

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