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25.01.2020 - 08:00 |

Beşiktaş'ta ortak karar: "Abdullah Avcı gönderilsin"

Abdullah Avcı’nın görevine son verilmesinin perde arkasına Milliyet ulaştı. Yöneticilerin, “Belki kendisi istifa eder, tazminat ödemeyiz” şeklinde görüş belirttikleri, Çebi’nin de bu doğrultuda bir hamlede bulunduğu ifade edildi.

Beşiktaş'ta ortak karar: "Abdullah Avcı gönderilsin"

 

BİLAL MEŞE

Milliyet, Abdullah Avcı’nın görevine son verilmesinin perde arkasına ulaştı. Önceki gün yapılan yönetim kurulu toplantısında, Başkan Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı ile ilgili yöneticilerden görüş aldı. Yöneticilerin tamamı Abdullah Avcı’nın gönderilmesi yönünde oy kullandığı öğrenilirken, Başkanın bu konuda sessiz kaldığı belirtildi.

Yönetim Kurulu’nun olumsuz kararı üzerine Başkan Ahmet Nur Çebi, dün Ümraniye’ye giderek Abdullah Avcı ile özel bir görüşme yaptı. Görüşmede başkanın nabız yokladığı da ileri sürüldü. Bunun da temelinde Avcı’nın 36 milyon liralık tazminatı vardı. Yöneticilerin, “Belki kendisi istifa eder, tazminat ödemeyiz” şeklinde görüş belirttikleri, Çebi’nin de bu doğrultuda bir hamlede bulunduğu ifade edildi. Ne var ki,, Avcı’nın bu konuda taviz vermediği ve Ümraniye’den ayrılırken,” Avukatımla konuşursunuz” dediği de ileri sürüldü. Bu gelişmeler üzerine Abdullah Avcı ‘nın sözleşmesi fesh edildi.

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Beşiktaşta ortak karar: Abdullah Avcı gönderilsin

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