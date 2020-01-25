BeÅŸiktaÅŸ'ta Ruiz 11'e, Elneny yok

BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'in 19. haftasÄ±nda yarÄ±n GÃ¶ztepe'ye konuk olacak.

Siyah-beyazlÄ± ekip, yarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek GÃ¼rsel Aksel StadÄ±'nda rakibiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Saat 16.00'da baÅŸlayacak mÃ¼cadeleyi hakem HÃ¼seyin GÃ¶Ã§ek yÃ¶netecek.

Abdullah AvcÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan ilk maÃ§

BeÅŸiktaÅŸ, teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ± ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na Ã§Ä±kacak.

Ligde Demir Grup Sivasspor karÅŸÄ±sÄ±nda alÄ±nan 2-1'lik yenilginin ardÄ±ndan Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 maÄŸlup olan BeÅŸiktaÅŸ'ta yÃ¶netim kurulu, GÃ¶ztepe karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na iki gÃ¼n kala AvcÄ± ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rma kararÄ± aldÄ±.

Siyah-beyazlÄ± ekip, teknik ve performans uzmanÄ± GÃ¶khan Keskin ve antrenÃ¶r Åženol Fidan yÃ¶netiminde yarÄ±nki karÅŸÄ±laÅŸmaya Ã§Ä±kacak.

Lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde bulunuyor

Bu sezon ligde 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 30 puanda bulunan BeÅŸiktaÅŸ, lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde yer alÄ±yor.

Ligin ikinci yarÄ±sÄ±ndaki ilk maÃ§ta rakibine maÄŸlup olan siyah-beyazlÄ± ekip, GÃ¶ztepe'yi yenerek zirveden daha da uzaklaÅŸmamaya Ã§alÄ±ÅŸacak.

Elneny cezalÄ±

BeÅŸiktaÅŸ'ta sarÄ± kart cezalÄ±sÄ± Muhammed Elneny, yarÄ±nki karÅŸÄ±laÅŸmada gÃ¶rev alamayacak.Â Elneny; Ä°ttifak Holding Konyaspor, KasÄ±mpaÅŸa, FenerbahÃ§e ve Sivasspor maÃ§larÄ±nda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ sarÄ± kartlarla cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸtÃ¼.

MÄ±sÄ±rlÄ± futbolcu, ligin ilk yarÄ±sÄ±nda Gaziantep FK ile oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada da kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ve 3 maÃ§ ceza almÄ±ÅŸtÄ±.

CezasÄ± biten Ruiz oynayabilecek

Siyah-beyazlÄ± ekipte sarÄ± kart cezasÄ± nedeniyle Sivasspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda oynamayan Victor Ruiz, teknik heyetin gÃ¶rev vermesi halinde GÃ¶ztepe karÅŸÄ±sÄ±nda forma giyebilecek.

BeÅŸiktaÅŸ'ta sakatlÄ±klarÄ± bulunan Dorukhan TokÃ¶z ile Jeremain Lens ise yarÄ±nki karÅŸÄ±laÅŸmada gÃ¶rev alamayacak.

SarÄ± kart ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda 4 oyuncu

BeÅŸiktaÅŸ'ta GÃ¶ztepe maÃ§Ä± Ã¶ncesi 4 futbolcu sarÄ± kart ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunuyor.

Burak YÄ±lmaz, Umut Nayir, GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l ve Necip Uysal, yarÄ±n sarÄ± kart gÃ¶rmeleri halinde gelecek hafta Ã‡aykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak mÃ¼cadelede gÃ¶rev yapamayacak.

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