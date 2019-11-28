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28.11.2019 - 14:09 |

Beşiktaş'ta Ruiz şoku! 3-4 hafta yok

Siyah-beyazlı takımda ayak bileğinde zorlanma tespit edilen Victor Ruiz, 3-4 hafta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Ruiz şoku! 3-4 hafta yok

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Ayak bileğinde zorlanma tespit edilen Victor Ruiz, 3-4 hafta forma giyemeyecek.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Konyaspor maçında sağ ayak bileğinde ağrı şikayeti olan sporcumuz Victor Ruiz’in yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesi ‘nde çekilen MR’ı sonucunda ayak bileği iç yan (deltoid) bağında grade 2 zorlanma tespit edilmiştir, Sporcumuz Kartal Kayra Yılmaz’ın alt arka baldır adalesinde ağrı şikayeti üzerine yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesi ‘nde çekilen MR’ı sonucunda soleus kasında grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Her iki sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

 Beşiktaşta Ruiz şoku 3-4 hafta yok

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