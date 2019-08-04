Beşiktaş'ta stoperde yeni rota: Kevin Wimmer

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda yeni sezon öncesinde kadroyu güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Beşiktaş, Tyler Boyd ve Douglas hamleleri sonrasında sessiz kalmıştı. Avcı’nın raporunun ardından ilk olarak stoper hattını güçlendirmek için düğmeye basan Kara Kartal, bu doğrultuda; Manchester City’li Mangala ve Stoke City’li Martins İndi’yle görüşmelere başlamıştı. Bu 2 oyuncu konusunda da temasları süren Siyah- Beyazlılar’ın, kulübe menacerler aracılığıyla önerilen yeni bir ismi de gündemine eklediği ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi’nin, Stoke City’nin bir diğer stoperi Kevin Wimmer’ı da hedefleri arasına yazdığı bildirildi.

Sol bek de oynayabiliyor

Geçen sezon Hannover’da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki stoper konusunda da çalışma başlatan yönetimin, deneyimli ismi değerlendirmeye aldığı kaydedildi. Kariyerinde daha önce 3 sezon Tottenham’da forma giyen ve 2 yıl önce tam 20 milyon Euro karşılığında Stoke’un yolunu tutan oyuncunun, başka bir kulübe kiralık olarak gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Kara Kartal’ın, hedefteki diğer isimlerin durumu ve Avcı’nın kararına göre sol bekte de görev yapabilen bu oyuncu konusunda son kararını vermesi bekleniyor.