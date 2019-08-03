BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼nde yapÄ±lan olaÄŸan divan baÅŸkanlÄ±k kurulunda Tevfik YamantÃ¼rk yeniden baÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ildi.Â

Vodafone Park Kuzey TribÃ¼nÃ¼ ToplantÄ± AlanÄ±'nda Tevfik YamantÃ¼rk, Åžeref NasÄ±r ve Haluk Karakurt'un yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± seÃ§imde 947 Ã¼ye oy kullandÄ±. Oy verme iÅŸleminin sona ermesi ve oylarÄ±n sayÄ±lmasÄ± sonucunda mevcut baÅŸkan Tevfik YamantÃ¼rk 941 geÃ§erli oyun 626'sÄ±nÄ± alarak yeniden baÅŸkanlÄ±ÄŸa getirildi.Â

DiÄŸer adaylardan eski divan kurulu baÅŸkanÄ± Åžeref NasÄ±r 286, Haluk Karakurt ise 29 oy aldÄ±.Â

YamantÃ¼rk: "Bir kÃ¼mesin bir horozu olur"

SonuÃ§larÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÃ¼rsÃ¼ye gelerek teÅŸekkÃ¼r konuÅŸmasÄ± yapan Tevfik YamantÃ¼rk, siyah-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n tek bir baÅŸkanÄ±nÄ±n olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Bu sÄ±cakta gelip oy veren bÃ¼tÃ¼n Ã¼yelere teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Bu sonuÃ§larÄ± Ã§ok ciddi ÅŸekilde deÄŸerlendireceÄŸiz. Bize oy vermeyenleri niye bize oy vermediler diye okuyacaÄŸÄ±z. Bize oy vermeyen yÃ¼zde 35'in oyuna talibiz. Bunu iyi okumamÄ±z lazÄ±m. Oy verenlere teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Ãœslubumuzda deÄŸiÅŸiklik olmayacak. SÃ¶ylediklerimize uyup uymamak yÃ¶netimin takdiridir. Birden fazla kiÅŸi konuÅŸursa ahenk olmaz kakofoni olur. Bir kÃ¼mesin bir horozu olur. Bir insanÄ±n bir eÅŸi our. Bir kulÃ¼bÃ¼n de bir baÅŸkanÄ± olur. Biz tabii ki dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerimizi sÃ¶yleyeceÄŸiz. Kendi egolarÄ±mÄ±zÄ± tatmin etmek, kendi menfaatlerimizi kulÃ¼bÃ¼n menfaatinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§irmek iÃ§in divan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± deÄŸil Ä°stanbul'un anahtarÄ±nÄ± verseler kabul etmem."