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07.08.2019 - 22:10| İSTANBUL, (DHA) -

Beşiktaş'ta Victor Ruiz ilk antrenmanına çıktı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Beşiktaş'ta Victor Ruiz ilk antrenmanına çıktı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmalarıyla başladı. Pas çalışması ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman yarım sahada yapılan minik kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlıların antrenmanında yeni transfer Victor Ruiz ile sakatlıklarını atlayan Gary Medel, Necip Uysal ve Douglas da yer aldı.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 18.30’da yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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