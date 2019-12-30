BeÅŸiktaÅŸ'ta Volkan Babacan sesleri

Siyah beyazlÄ±larda forvet ve orta saha transferi yoÄŸunlukla gÃ¼ndeme gelirken sÃ¼rpriz bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±

Ortacizgi haberine gÃ¶reÂBeÅŸiktaÅŸ'Ä±n BaÅŸakÅŸehir kalecisi Volkan Babacan'Ä± gÃ¼ndemine aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

6 sezondur BaÅŸakÅŸehir'de forma giyen 31 yaÅŸÄ±ndaki tecrÃ¼beli kaleci, son 2 sezonda yerine Mert GÃ¼nok'a kaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.Â Babacan, geÃ§en sezon 5, bu sezon ise sadece 2 maÃ§ta forma ÅŸansÄ± bulurken kulÃ¼bÃ¼yle 2021 yÄ±lÄ±na kadar sÃ¶zleÅŸmesi bulunuyor.

AyrÄ±ca BeÅŸiktaÅŸ'ta Alman kaleci Loris Karius'un sezon sonunda kiralÄ±k sÃ¶zleÅŸmesi sona erecek.Â