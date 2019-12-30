30.12.2019 - 07:48 |
BeÅŸiktaÅŸ'ta Volkan Babacan sesleri
BeÅŸiktaÅŸ'ta devre arasÄ± transfer dÃ¶nemi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor. Sezon sonunda takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ± beklenen Karius'un yerine siyah beyazlÄ± yÃ¶netim BaÅŸakÅŸehir'de forma ÅŸansÄ± bulamayan Volkan Babacan'Ä± bitirmek Ã¼zere...
Siyah beyazlÄ±larda forvet ve orta saha transferi yoÄŸunlukla gÃ¼ndeme gelirken sÃ¼rpriz bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±
Ortacizgi haberine gÃ¶reÂBeÅŸiktaÅŸ'Ä±n BaÅŸakÅŸehir kalecisi Volkan Babacan'Ä± gÃ¼ndemine aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
6 sezondur BaÅŸakÅŸehir'de forma giyen 31 yaÅŸÄ±ndaki tecrÃ¼beli kaleci, son 2 sezonda yerine Mert GÃ¼nok'a kaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.Â Babacan, geÃ§en sezon 5, bu sezon ise sadece 2 maÃ§ta forma ÅŸansÄ± bulurken kulÃ¼bÃ¼yle 2021 yÄ±lÄ±na kadar sÃ¶zleÅŸmesi bulunuyor.
AyrÄ±ca BeÅŸiktaÅŸ'ta Alman kaleci Loris Karius'un sezon sonunda kiralÄ±k sÃ¶zleÅŸmesi sona erecek.Â