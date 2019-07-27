27.07.2019 - 12:10| İSTANBUL (AA)
Beşiktaş'ta yeni kaptan Burak Yılmaz
Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni kaptanı Burak Yılmaz oldu.
Siyah-beyazlı kulüpte yönetim kurulunun aldığı karar gereği, deneyimli milli futbolcunun birinci kaptanlığa getirildiği belirtildi.
Uzun bir aradan sonra geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a dönen Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'in ikinci yarısında çıktığı 15 maçta 11 gol kaydetti.
Siyah-beyazlı takımda geçen sezon kaptanlık görevini Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson yapmıştı.