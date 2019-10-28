Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaşBeşiktaş'tan 5 maçlık paket bilet
28.10.2019 - 15:54 | | İHA

Beşiktaş'tan 5 maçlık paket bilet

Beşiktaş Kulübü, sezonun ilk yarısını kapsayan iç saha maçları için 5 maçlık bilet uygulaması gerçekleştiriyor. Yarın satışa sunulacak olan biletler, yüzde 25'lik indirim avantajı sağlıyor.

Beşiktaş'tan 5 maçlık paket bilet

Beşiktaş'ta mali konular için yoğun mesai harcayan yönetim, sezonun ilk yarısını kapsayan iç saha maçları için 5 maçlık paket bilet uygulamasına başladı.

Yarın saat 15.00 itibariyle başlayacak olan bilet satışları, yüzde 25'lik de fiyat avantajı sağlıyor. Denizlispor, Slovan Bratislava, İstikbal Mobilya Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını kapsayan paket bilette, 1 kişi en fazla 5 bilet alabilecek.

5 maçlık paket bilet fiyatları ise şu şekilde:

1. Kategori 995TL
2. Kategori 940TL
3. Kategori 850TL
4. Kategori 810TL
5. Kategori 675TL
6. Kategori 620TL
7. Kategori 415TL
8. Kategori 375TL
VIP: 2.950TL
1903 A-E: 2.950TL
1903 B-D: 3.100TL
1903 C: 3.250TL

    Barcelona'lı Ter Stegen'den harika kurtarışlar!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş'tan 5 maçlık paket bilet

    Beşiktaş'tan 5 maçlık paket bilet

    Başakşehir-Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Maç saat kaçta?

    Başakşehir-Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Maç saat kaçta?

    Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek: Marcelo Saracchi

    Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek: Marcelo Saracchi

    Kosova: Lens'in kalbinin attığından şüpheliyim

    Kosova: Lens'in kalbinin attığından şüpheliyim

    Sıradaki Haber