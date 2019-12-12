Beşiktaş'tan açıklama: Böyle bir talebimiz olmamıştır

TFF, takımların harcama limitlerini yüzde 30'dan 40'a çıkarmıştı. Bu değişikliğe ilk itiraz Trabzonspor'dan gelmiş, Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ise bu artırımın kendilerinin isteği olduğunu söylemişti.

Konuyla ilgili Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise TFF ile yapılacak görüşmenin ardından fikirlerini belirteceğini açıklamıştı.

Beşiktaş da bugün resmi sitesinden yaptığı duyuruda konuyla alakalı kendilerinin bir talepleri olmadığını dile getirdi.

Açıklama şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 28.11.2019 tarihli yazısı ile Kulübümüzün 2019/2020 sezonu için geçerli olan Takım Harcama Limiti için kabul edilebilir sapma oranı olan 30%’u aştığı bildirilmiş ve limiti aşan kulüpler için yeni oyuncu tescili yapılamayacağı belirtilerek, aşım durumunda uygulanacak müeyyideler tarafımıza tekrar hatırlatılmış olup, bu hususların karşılıklı görüşüleceği bir toplantı planlanmıştır.



TFF Kulüp Lisans Kurulu ile 6 Aralık 2019 günü gerçekleştirilen toplantıda Beşiktaş JK Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürümüz Seçil Aygül tarafından Takım Harcama Limiti hesaplama yöntemine ilişkin ortak mutabakat sağlamak adına teknik aksaklıklar ve uygulama problemleri dile getirilmiştir.



Söz konusu teknik aksaklıkların ortadan kaldırılması halinde Kulübümüzün Takım Harcama Limitine uyum konusunda herhangi bir ihlal durumu yaşamamakta olduğu tarafımızca Kurul’a belirtilmiştir. Söz konusu toplantıda 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30’dan, %40’a çıkartılması yönünde bizatihi bir talebimiz söz konusu olmamıştır.



Kulübümüz mali durumuna uygun olarak faaliyetlerini planlamak ve sürdürmek konusundaki kararlılığını tavizsiz şekilde devam ettirecektir.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.



Beşiktaş JK



