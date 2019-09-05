Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaşBeşiktaş'tan dikkat çeken paylaşım!
05.09.2019 - 21:40

Beşiktaş'tan dikkat çeken paylaşım!

Beşiktaş'ın Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in konuşmasının ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Beşiktaş'tan dikkat çeken paylaşım!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezayı canlı yayında eleştirdiği sırada Beşiktaş'ın yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Cengiz'in sözlerinin ardından Beşiktaş, sosyal medya hesabından "Şerefli Beşiktaş tarihini hakkıyla yaşamaya davetlisiniz" notuyla bir görsel paylaştı. Siyah-beyazlı ekibin görselde ayrıca "Şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız. Halkın takımıyız, özümüzden güç alır, tutkuyla bağlanırız"  yazısı Galatasaray'a gönderme olarak algılandı.

Bu paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü. 

Beşiktaştan dikkat çeken paylaşım

    Erol Bulut: "Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılma hedefimiz var"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mustafa Cengiz'den 19.05 tepkisi!

    Mustafa Cengiz'den 19.05 tepkisi!

    Fenerbahçe'den Volkan Demirel paylaşımı

    Fenerbahçe'den Volkan Demirel paylaşımı

    Gherardini: "Daha önce hiç görmediğimiz kadar yüksek..."

    Gherardini: "Daha önce hiç görmediğimiz kadar yüksek..."

    PFDK'dan Fatih Terim'e ceza!

    PFDK'dan Fatih Terim'e ceza!

    Sıradaki Haber