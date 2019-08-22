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22.08.2019 - 07:15| Fanatik

Beşiktaş'tan Emre için son teklif: Lens artı 1.5 milyon euro

Sivasspor’un genç yıldızı Emre Kılınç için ısrarını sürdüren Beşiktaş, Yiğidolar’a son olarak 1.5 milyon euro artı Jeremain Lens’i önerdi. Taraflar arasında pazarlıklar devam ediyor.

Beşiktaş'tan Emre için son teklif: Lens artı 1.5 milyon euro

Beşiktaş yönetimi, özellikle teknik direktör Abdullah Avcı’nın kadrosunda görmeyi çok istediği 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emre Kılınç için ısrarını sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlılar, Kara Kartal’dan 3 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Siyah-Beyazlılar ise son olarak teklifini 1.5 milyon euroya kadar yükseltti. İki kulüp şu anda orta yol bulmaya çalışıyor.

Beşiktaş ise bu süre içerisinde Yiğidolar’a yeni bir teklif daha sundu. Beşiktaş, bonservis bedelinin yanı sıra Avcı’nın kadro planlamasında yer almayan Jeremain Lens’i, Sivas’a önerdi. Kara Kartal, kırmızı-beyazlı ekibin vereceği yanıtı beklemeye başladı.

 

 

 

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