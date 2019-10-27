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27.10.2019 - 22:43 |

Beşiktaş'tan Galatasaray göndermesi! Falcao...

Süper Lig'de Galatasaray'ı yenen Beşiktaş'tan maç sonu hem tabelalı hem de Falcaolu gönderme geldi.

Beşiktaş'tan Galatasaray göndermesi! Falcao...

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ı evinde 1-0 mağlup eden Beşiktaş galibiyetin coşkusunu yaşıyor.

Sosyal medya hesabından Vodafone Park'ta daha önce oynanan derbi maçların skorlarını paylaşan Beşiktaş, Galatasaray'a göndermede bulundu. Paylaşıma "Vodafone Park gerçeği" yazan siya-beyazlı kulübün göndermesine taraftar büyük ilgi gösterdi.

"Admin Umut Nayir sandım"
Beşiktaş'ın paylaşımına cevap Vodafone Park resmi hesabı Falcao göndermesinde bulundu. Galatasaray'da Falcao'nun KAP öncesi "Admin Falcao sandım" paylaşımına atıfta bulunan hesap, gecenin golcüsü Umut Nayir üzerinden "Admin Umut Nayir sandım" cevabını verdi.

Beşiktaştan Galatasaray göndermesi Falcao...

Beşiktaştan Galatasaray göndermesi Falcao...

 

 

 

    Maç sonu Abdullah Avcı'nın soyunma odası konuşması
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