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04.09.2019 - 21:25| Skorer

Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'üçlü' göndermesi

Galatasaray'ın, yeni transferlerine statta imza töreni düzenlendiği anda Beşiktaş da sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'üçlü' göndermesi

Siyah beyazlı takım, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in “Bu üçlü, Galatasaray tarafından üretilmiş bir simgedir ve bütün dünyaya da yayılmaktadır” sözlerine cevap niteliğinde bir video paylaştı.

Videoda Beşiktaş taraftarının klasikleşen üçlü tezahüratı var. Buna yorum olarak siyah beyazlı takım, "Ansızın bir üçlü çekme isteği. Üçlüyü ilk söyleyen, dillerimize yerleştiren Divan Kurulu Üyemiz, 'Tatava' lakaplı Cengiz Öncül dua istemiş olmalı, ruhu şad olsun.

Bu paylaşıma Beşiktaş taraftarlarından binlerce beğeni ve yorum geldi.

Beşiktaştan Galatasaraya üçlü göndermesi

 
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