Beşiktaş'tan Gökhan Gönül'e teklif

Haziran'da sözleşmesi bitecek olan ve adı Galatasaray ile anılan 34 yaşındaki oyuncu ile yönetim devre arasında masaya oturacak.

Gökhan'ın aklının karışmasını istemeyen siyah-beyazlı yetkililer, 2 yıllık yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Beşiktaş'ta mutlu olan tecrübeli futbolcunun da imza atmaya hazır olduğu belirtildi.