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29.08.2019 - 09:23

Beşiktaş'tan Mehmet Ekici açıklaması

Transfer döneminin son günlerine girilirken dün gece Mehmet Ekici'nin Beşiktaş ile görüştüğü iddia edilmişti. Siyah beyazlı yöneticiler konuyla ilgili açıklama geldi...

Beşiktaş'tan Mehmet Ekici açıklaması

Siyah beyazlılar, kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe forması giyen Mehmet Ekici ile transfer görüşmesi yaptığı gündemde bomba etkisi yarattı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Beşiktaş Kulübü yöneticileri, Mehmet Ekici'nin transfer gündemlerinde olmadığını dile getirdi. 29 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında yer almadığı belirtilmişti. (Orta Çizgi)

 

 

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