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06.10.2019 - 21:36 | | AA

Beşiktaş'tan N'Koudou ve Oğuzhan açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlık Kevin Nkoudou ve Oğuzhan Özyakup için açıklama yaptı

Beşiktaş'tan N'Koudou ve Oğuzhan açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Kevin Nkoudou'nun sağ arka adalesinde, Oğuzhan Özyakup'un ise sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada oyuncuların tedavilerine başlandığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam oynanan Alanyaspor maçının son bölümünde sakatlanan sporcularımız Richards Kevin Nkoudou ve Oğuzhan Özyakupun yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi nde çekilen MR tetkikleri sonucu NKoudounun sağ üst arka (biceps) adalesinde grade 2, Oğuzhanın sol üst arka (biceps) adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilmiş olup, tedavilerine sağlık ekibimiz tatafından başlanmıştır."

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