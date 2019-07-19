Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaşBeşiktaş'tan Orkan Çınar açıklaması
19.07.2019 - 19:26| İSTANBUL (DHA)

Beşiktaş'tan Orkan Çınar açıklaması

Beşiktaş, Pendikspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlık geçiren Orkan Çınar'ın sol bacak arka üst adale grubunda zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

Beşiktaş'tan Orkan Çınar açıklaması

Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde: "Futbol Takımımızın Pendikspor ile oynadığı hazırlık maçının ardından futbolcumuz Orkan Çınar'ın çekilen MR ve yapılan muayene sonucunda sol bacak arka üst adale grubunda (semitendinozus) grade 2 zorlanması tespit edilmiştir. Orkan Çınarın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Marcao: Daha yolun başındayız
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Leipzig-Galatasaray: 3-2

Leipzig-Galatasaray: 3-2

Denizlispor, Claro ile anlaşamadı

Denizlispor, Claro ile anlaşamadı

Fenerbahçe-Bursaspor: 2-0

Fenerbahçe-Bursaspor: 2-0

Beşiktaş'tan Orkan Çınar açıklaması

Beşiktaş'tan Orkan Çınar açıklaması

Sıradaki Haber