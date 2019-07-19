19.07.2019 - 19:26| İSTANBUL (DHA)
Beşiktaş'tan Orkan Çınar açıklaması
Beşiktaş, Pendikspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlık geçiren Orkan Çınar'ın sol bacak arka üst adale grubunda zorlanma tespit edildiğini duyurdu.
Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde: "Futbol Takımımızın Pendikspor ile oynadığı hazırlık maçının ardından futbolcumuz Orkan Çınar'ın çekilen MR ve yapılan muayene sonucunda sol bacak arka üst adale grubunda (semitendinozus) grade 2 zorlanması tespit edilmiştir. Orkan Çınarın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."