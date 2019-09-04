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04.09.2019 - 23:17| Fanatik

Beşiktaş'tan Portekiz'e gitti

Beşiktaş'ın U21 takımında forma giyen Berke Doğukan Önde, Portekiz'in Vitoria Guimares takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan Portekiz'e gitti

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın U21 takımında forma giyen Berke Doğukan Önde, Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimares'e transfer oldu. 19 yaşındaki genç golcü, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. 1.96 boyunda olan Berke, 5 yıldır Beşiktaş altyapısında forma giyiyordu. Futbol hayatının yurt dışında sürdürecek olan Berke'nin transferinde pay sahibi olan isimler; Ahmet Asil, Fatih Demirci ve Murat Turancı, Türkiye’deki yetenekli gençleri Avrupa’nın bir çok takımına kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.

Futbol hayatının yurt dışında sürdürecek olan Berke'nin transferinde pay sahibi olan isimler; Ahmet Asil, Fatih Demirci ve Murat Turancı, Türkiye’deki yetenekli gençleri Avrupa’nın bir çok takımına kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.

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