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Haberler BeşiktaşBeşiktaş'tan resmi Skrtel açıklaması!
05.08.2019 - 08:47

Beşiktaş'tan resmi Skrtel açıklaması!

Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilen Martin Srktel için Beşiktaşlı yönetici Umut Güner'de resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe ile yapılan uzun görüşmeler sonucu ortak bir zeminde buluşamayan Martin Skrtel''in siyah-beyazlı takım ile anlaştığı ve önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta forma giyeceği öne sürülmüştü.

Siyah-beyazlıların transfer komitesi başkanı Umut Güner transfer iddiaları ile ilgili, ''Martin Skrtel ile anlaştığımız iddiaları doğru değil'' ifadelerini kullandı. Fenerbahçe ile başarılı 2 sezonu geride bırakan Slovak yıldızın sarı-lacivertlilerin yıllık 2 milyon euroluk teklifi reddettiği bildirildi. Martin Skrtel'in yurt dışından takımlarla da görüştüğü ancak transferin belirsizliğini koruduğu belirtildi.

Kariyeri boyunca 533 karşılaşmada 28 gol 10 asistlik performans sergileyen Martin Skrtel; AS Trencin, Zenit, Liverpool ve Fenerbahçe formalarını terletmiş, Slovakya Milli Takımı ile 103 müsabakada boy göstermişti.

Beşiktaştan resmi Skrtel açıklaması

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