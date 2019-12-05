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05.12.2019 - 10:34 |

Beşiktaş'tan sürpriz golcü atağı: Eder

Beşiktaş’ta devre arası için transfer çalışmaları başladı.

Öncelikli olarak forvet transferi için arayışlarını sürdüren siyah beyazlılarda scout ekibi, listesinde yer alan isimleri tribünden takip ediyor.

Ortacizgi'nin edindiği bilgiye göre; Beşiktaş’ın gündeminde yer alan forvetlerden biri de Lokomotiv Moskova’da forma giyen Portekiz’li oyuncu Eder olduğu öğrenildi.

Scout ekibi, geçtiğimiz günlerde 31 yaşındaki golcü oyuncuyu izlemek için için Rusya’ya gitti ve son durumu hakkında bilgi aldı.

Ancak scout ekibinin Eder için olumsuz rapor verdiği ifade edildi. Rus ekibinde 3. sezonunu geçiren golcü oyuncu, bu sezon 18 maçta 5 kez ağları havalandırdı.

Eder’in Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Beşiktaştan sürpriz golcü atağı: Eder

Beşiktaştan sürpriz golcü atağı: Eder

 

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