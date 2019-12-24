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24.12.2019 - 16:14 | | İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş'tan VAR kayıtları için TFF'ye başvuru

Siyah beyazlı takım Fenerbahçe maçının ardından karşılaşmanın VAR kayıtlarının paylaşılması için TFF'ye başvuru yaptı.

Beşiktaş'tan VAR kayıtları için TFF'ye başvuru

Beşiktaş'tan TFF'ya VAR kayıtları başvurusu... Siyah beyazlı takım Fenerbahçe maçında yaşanan tartışmalı pozisyon için VAR kayıtlarının 26 Aralık'a kadar paylaşılmasını talep eden bir dilekçe yazdı.

Kulüpten yapılan başvuruda şu ifadelere yer verildi:
“Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na
22.12.2019 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. müsabakası nedeniyle kamuoyunda oluşan infial malumlarınızdır.
Tüm spor yorumcularının hemfikir olduğu konuların kayıtlara yansıyış biçimlerinin bilinmesi ise kaybedilmiş adalet duygusunun geri kazanımı için son derece önemlidir. Maç ile ilgili rapor ve kayıtların paylaşılması, karanlık noktaları aydınlatacak ve kusurlu olanlarla olmayanların ayırt edilmesini sağlayacaktır.
Anılan nedenlerle müsabakanın hakem, gözlemci ve temsilci raporlarıyla birlikte tüm VAR kayıtlarının 26.12.2019 günü saat 17.00’a kadar kamuoyu ile eksiksiz olarak paylaşılmasını arz ve talep ederiz.
Saygılarımızla,”

İşte o dilekçe

Beşiktaştan VAR kayıtları için TFFye başvuru

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