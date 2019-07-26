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Avusturya'nÄ±n Tirol bÃ¶lgesindeki Seefeld kasabasÄ±nda kampta bulunan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mda Bilal BaÅŸaÃ§Ä±koÄŸlu, AA muhabirine aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

TakÄ±m arkadaÅŸÄ± Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§'ten Ã¶vgÃ¼yle bahseden 24 yaÅŸÄ±ndaki hÃ¼cum oyuncusu, "Deniz'in Hollanda gÃ¶rmÃ¼ÅŸ bir stili var. Ben de Hollanda'da yetiÅŸtiÄŸim iÃ§in tarzÄ±na alÄ±ÅŸkÄ±nÄ±m. Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§, Ã§ok iyi bir futbolcu. Topu tutan, sÃ¼ratli, adam eksilten, ÅŸutu Ã§ok iyi olan bir futbolcu. Her ÅŸeyden biraz var. Ben o kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ deÄŸilim. BakalÄ±m ne olacak? Ä°nÅŸallah bizde kalÄ±r ama gidecekse aÄŸabeyim olarak inÅŸallah oynayacaÄŸÄ± bir takÄ±ma gider. Deniz, oynamamayÄ± kabul etmez. SavaÅŸan bir oyuncu." diye konuÅŸtu.

"Tatil yapmadÄ±m"

Bilal BaÅŸaÃ§Ä±koÄŸlu, geride kalan sezonun ikinci yarÄ±sÄ±nda sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle oynayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± kapatmak iÃ§in tatil yapmadan Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Kamp dÃ¶neminin oldukÃ§a yoÄŸun geÃ§tiÄŸini aktaran sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± futbolcu, "BazÄ± sabahlar saat 07.30'da koÅŸu yapÄ±yoruz. HazÄ±rlanmak Ã§ok Ã¶nemli. HocamÄ±z bizi yoruyor ama bunun faydasÄ±nÄ± sezon iÃ§inde gÃ¶receÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Bilal, geride kalan sezonla ilgili, "GeÃ§en sezona da Ã§ok iyi baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±m. Sonra bel fÄ±tÄ±ÄŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Ameliyat oldum. ElhamdÃ¼lillah iyi geÃ§ti ama toparlanmam uzun sÃ¼rdÃ¼. Åžu anda geri dÃ¶nme pozisyonuna geldim. Kampa yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼nde 3 antrenman benim iÃ§in Ã§ok iyi. Sezonun 2. yarÄ±sÄ±nda 6 ay hiÃ§ antrenman yapmamÄ±ÅŸtÄ±m. Sezon bittikten sonra da ben Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m ve tatil yapmadÄ±m." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.

Sezona hazÄ±r olarak gireceÄŸini vurgulayan Bilal, "Sezon baÅŸÄ± kampÄ± ve yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hazÄ±rlÄ±k maÃ§larÄ± benim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. YavaÅŸ yavaÅŸ eski performansÄ±ma dÃ¶nÃ¼yorum. Sezon baÅŸÄ±nda yÃ¼zde 100 hazÄ±r olurum inÅŸallah." ifadelerini kullandÄ±.

"BÃ¼yÃ¼k takÄ±ma bÃ¼yÃ¼k bir futbolcu gibi gitmek isterim"

Kayserisporlu futbolcu, bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlara kendisi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok iyi geÃ§en bir sezonun ardÄ±ndan gitmek istediÄŸini sÃ¶yledi.

SÃ¼per Lig'le ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aktaran Bilal, "SÃ¼per Lig, zorlu ve Ã¼st dÃ¼zey bir lig. TÃ¼rkiye'ye gelmeden Ã¶nce bana ikili mÃ¼cadelenin Ã§ok olduÄŸu sÃ¶ylendi. Bu beni dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼ ama Ã§ok sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamadÄ±m. Bence Ã§ok gÃ¼zel bir lig. Hollanda'da oyun stili deÄŸiÅŸik. Topla daha Ã§ok oynanÄ±yor. Burada da ikili mÃ¼cadele daha Ã§ok. Bu durum da benim iÃ§in Ã§ok iyi. Her ÅŸeyden biraz Ã¶ÄŸrenmem lazÄ±m." diye konuÅŸtu.

BÃ¼yÃ¼k takÄ±mlardaki rekabete vurgu yapan Bilal BaÅŸaÃ§Ä±koÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BÃ¼yÃ¼k takÄ±ma bÃ¼yÃ¼k bir futbolcu gibi gitmek isterim. Ã‡ok oynadÄ±ÄŸÄ±m, goller attÄ±ÄŸÄ±m, asistler yaptÄ±ÄŸÄ±m, takÄ±mÄ±ma yardÄ±m ettiÄŸim ve iyi bir yerlere geldiÄŸim zaman transfer olmak isterim. BÃ¶yle olursa gideceÄŸim takÄ±mda daha Ã§ok saygÄ± duyulur. Bence Ã§ok Ã¶nemli bir ÅŸey. BeÅŸiktaÅŸ ve Galatasaray'da Ã§ok iyi forvetler var. Kayserispor'dan gidip Ã¶nceki sene de Ã§ok oynamadÄ±ysan bence Ã§ok zorlu olur. Benim tercihim, bÃ¼tÃ¼n sene oynamak, takÄ±ma yardÄ±m etmek, gol atÄ±p asist yapmak, milli takÄ±ma katÄ±lmak... BunlarÄ± yaparsam gerisinin geleceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."

"Ä°nÅŸallah Ä°spanya ligi nasip olur"

Bilal, kendisini Ä°spanya ligine yakÄ±n hissettiÄŸini belirtti.

Barcelona ve Real Madrid maÃ§larÄ±nÄ± zevkle izlediÄŸini anlatan Bilal, "Ä°spanya ligini Ã§ok beÄŸeniyorum. Barcelona'yÄ± Ã§ok seviyorum. Oradaki forvetler, ara paslar, arkaya atÄ±lan toplar Ã§ok gÃ¼zel. Ä°zlemekten zevk alÄ±yorum. Barcelona-Real Madrid maÃ§larÄ±nda Ã¶n tarafta o kadar Ã§ok ÅŸey yaÅŸanÄ±yor ki mutlu bir ÅŸekilde maÃ§Ä± izliyorum. Bana uyan bir lig. Ä°nÅŸallah nasip olur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

"Ä°yi oynarsam milli takÄ±ma Ã§aÄŸrÄ±lacaÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum"

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± futbolcu, iyi performans gÃ¶stermesi durumunda A Milli TakÄ±m'a Ã§aÄŸrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

"A Milli TakÄ±m'a Ã§aÄŸrÄ±lmak her futbolcunun istediÄŸi bir ÅŸey." ifadelerini kullanan Bilal BaÅŸaÃ§Ä±koÄŸlu, "Bence bir oyuncu istedikten sonra her ÅŸey olabilir. Milli takÄ±mda birlikte oynadÄ±ÄŸÄ±m Ã§ok oyuncu var. Cengiz Ãœnder ve Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼ ile Ãœmit Milli TakÄ±m'da oynadÄ±m. Fatih Terim bir kere A Milli TakÄ±m'a Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. BazÄ± aÄŸabeyleri oradan tanÄ±yorum. Åžu anda takÄ±mda birÃ§ok genÃ§ var. Bu sene iyi oynarsam milli takÄ±ma Ã§aÄŸrÄ±lacaÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." diyerek sÃ¶zlerini tamamladÄ±.