Beşiktaş’ın sezon başından bu yana üst üstte iki maça aynı kadroyla çıktığına tanıklık etmedik. Bir yanda sakatlıklar, diğer yanda kart cezaları, bir teknik adamın korkulu rüyasıdır! Böylesi negatif tablolarda hiçbir teknik adam, kafasındaki ideal onbirini bulamaz!

Kartal’da tam biri iyileşiyor, hop arkadan iki kişi sakatlanıyor! Avcı ne yapacağını şaşırdı. Acaba kurşun mu döktürse? İşin özeti, Avcı’nın güvendiği dağlara, sekiz haftadır karlar yağıyor! Kim mi, elbette Burak Yılmaz, ikinci yarıda net bir pozisyondan yararlanamadığını gibi, 66’da sakatlandı, kenara alındı! Sadece o mu, Diaby iki net, bir de Umut Nayır, o fırsatlar kaçar mı?

Bir de şu ofsayt meselesi var, arkadaş net pozisyonlara bayrağı çekin, VAR’ı beklemeyin! Haa fludur, kaçırmışsındır eyvallah. Net, arkadaş net, elinizi tutan mı var?

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Tüm bu handikaplara karşın, Avcı’nın Ankaragücü karşısına sürdüğü kadro fena değildi... İlk yarıda eksik Kartal, arzulu, iştahlı ve baskılı bir oyun ortaya koydu. Nitekim bu özellikler istatistiklere de yansıdı, top yüzde 70 Kartal lehine idi. Gelin görün ki, bu özellik pek de pozisyon üretimine biri hariç öyle aman aman yansımalar yapmadı. Örneğin, Diaby, kardeşim topu sürüşün, savunmanın arasından sıyrılışın harika, ya son dokunuş, kötü ötesi! O pozisyonu gole çevirsen, rakibin direnişini kıracaksın, farkında değilsin! Bu yarıda tartışmalı tek pozisyon var, o da Eleny’nin kaleci Korcan’a girişi... Bence, Eleny topa basıyor, kayıyor, ayağı Korcan’ın yüzüne geliyor, yani kırmızı kart ağır olurdu sanki...

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Ankaragücü ile ilgili tek satır yazmıyorsak, haklıyız, bir takım doksan dakika savunmasına yaslanır mı? Dişe dokunur bir pozisyonları bile yok! Hadi bunu geçtik, Sedat Ağçay’ın çift sarıdan kızarmasına ne demeli? Rakibin on kişi kalmasıyla birlikte Kartal, baskısını üst seviyeye çıkardı. Çıkarsa ne olur kardeşim, altı pas içinde net pozisyonu Diaby gole çeviremiyorsa, Avcı ne yapsın arkadaş? Umut Nayır’a ne demeli? Ne güzel savunmayı çizgi halinde yakalamışsın, niye panik yapıyorsun, biraz topu sürsen, ya penaltı olur, ya da gol! Nerdeee? Maçın özeti, sen doksan dakika tek kale oyna, üret, atama. Yazık, hem de çok yazık! Şanssızlık falan değil, beceriksizliktir beyler!