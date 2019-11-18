Milli Takım’da ikinci kez göreve gelen Şenol Güneş’in ay-yıldızlı ekiple geçmişte yakaladığı başarılarını asla göz ardı edemeyiz. Bunları kalkıp, şansa falan bağlamak, haksızlıkların en büyüğü olur.

Ay-yıldızlı ekibi bu kez 2020 Avrupa Şampiyonası’na direkt götüren Güneş, apoletine bir yıldız daha ekledi. Lafı eğip-bükmeden, uçurumun kenarlarında dolaşmadan (!), bizi direkt finallere taşıyan Güneş hocamız övgüyü de, alkışı da fazlasıyla hak ediyor.

Elbette ay-yıldızlı ekibin bu başarısındaki en büyük pay, saha içindeki aktörlerdir. Onlarla bir kez daha gurur duyuyoruz. Bu jenerasyonun, finallerde de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden bir milim kuşkum yok.

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Andorra küçücük bir ülke, futbolu da öyle! Öyle ki, en farklı galibiyetleri Andorra karşısında elde ettik. Stadın kapasitesi fazla değil, artı zemin suni çim...

Gördük ki, Şenol hoca, Andorra karşısına yedek demek haksızlık olur, farklı bir kadroyla çıktı, doğru da yaptı. Çünkü, finallerde tüm futbolculara gereksinimimiz olacak. Artı, Andorra asla bizim kalibremiz -kalitemiz de bir ekip değil.

Nitekim, 21 dakikalık bölümde, biri penaltıdan olmak üzere Enes’le iki gol bulduk, Andorra’yı sahasına kapadık.

Milli Takım’da, özellikle forvetin yükü, tamamen Burak Yılmaz ve Cenk Tosun’da... Andorra karşısında iki gol birden atan Enes de forvetteki rekabetin içinde hem yer alacak, hem de Güneş hocamızın elini güçlendirecek.

İkinci yarı mı? Değişen bir şey yok, biz oynadık, Andorra seyretti! Top hep bizde kaldı, ciddi bir pozisyon vermedik. Kısa paslarla pozisyon üretmeye çalıştık, kanatlardan yüklendik, rakip savunmaya takıldık.

Maçın geneline bakacak olursak, bizim penceremizden antrenman niteliğindeydi dersek abartmış olmayız.

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Diyeceksiniz ki, direkt finallere gittik, daha ne istiyorsunuz? Valla elemelerde ortaya koyduğumuz futbolla liderliği hak etmiştik, olmadı. Kaldı ki grup birincisi olarak gitmenin avantajlarını da yinelemeye gerek yok. Fransa’yı iki maçta perişan ettik, sahamızda İzlanda’ya takıldık!

Ağıtlar yakacak halimiz yok, canları sağ, yolları açık olsun.