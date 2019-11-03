Galatasaray galibiyeti ile moral bulan Beşiktaş, bu duygularla Antalyaspor karşısına çıktı. Nitekim Kartal, öyle bir baskın yaptı, ilk on dakikaya iki gol sığdırdı. Bir de kaçırdıkları var ki, insana saç-baş yoldurur!

Vida ve Diaby’nin golleriyle vites yükselten Kartal, ilk yarıda bu farkı ikiye katlardı, ama beceri meselesi! Atın, farkı açın, hem siz rahat edin, hem de taraftarınız dokuz doğurmasın arkadaş! Beşiktaş’ta, bu gol kaçırma olayı adeta kronik hale dönüştü maalesef! Kartal’ın maçlarını izlerken, yatıştırıcı almayı sakın unutmayın! Diaby ve Lens bu yarıda iki net pozisyonu golle taçlandıramadı. Hele Lens’in ki net, o da şaşırdı, biz de! Artı Gökhan Gönül’ün bir şutu var ki, Ferhat kurtarmazsa, inanın uzun süre jeneriklik olurdu.

Futbolda hakem bitiş düdüğünü çalmadığı sürece hiç bir skorun garantisi yoktur.

Nitekim, ilk yarının şokunu üzerinden atan Antalyaspor, 52’de Mukairu’nun golüyle farkı bire indirdi. Antalyaspor, bu yarıda oyunda dengeyi sağlarken, risk aldı, ofansa döndü, Kartal’ın savunmasına sıkıntılı anlar yaşattı. Karius ve Gökhan Gönül’ün çıkardığı kritik gol pozisyonlarını anımsatalım! Bunun da temelinde Kartal’ın top kayıpları yatıyordu, artı paniği de eklemekte yarar var. Valla hiç kimse çıkıp ortaya, Kartal’ın savunmaya çekilmesini iki farkın getirdiği psikolojik baskı olarak nitelendirmesin!

İşin özeti, Kartal için fırsatlar haftasıydı, onu iş kazası olmadan değerlendirdi, çıkışını sürdürdü.