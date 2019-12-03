Kişisel olarak golcü futbolcuların hep ‘egoist’ olduğunu düşünmüşümdür, doğrudur da... Neticede onların işi bu, yani gol atmak. Örneğin, Burak Yılmaz, Beşiktaş’ın bu kulvardaki tek alternatifidir, sürekli golü düşünüyorsa, bırakın vursun kardeşim, homurdanmayın! Neticede deniyor, deniyor, kolayları kaçırıyor, en zorunu başarıyor!

İlk yarıda Burak Yılmaz, tam tamına üç kez topla buluştu, denedi olmadı, birinde Adem Ljajic’e çıkarabilirdi, yapmadı. Baktı atamıyor, Atiba’ya nefis bir asist yaptı, tecrübeli futbolcu zor pozisyonda topu filelere gönderirken, farkın habercisi oldu. İkinci gol mü, o da yine bir savunmacıdan geldi, kim mi Gökhan Gönül... Cezaalanı dışından bazuka gibi bir şut çıkardı, savunmaya çarpan top filelerle kucaklaştı. Dememiz o ki, Gökhan Gönül’e ekstra işlerini dün de nefis bir golle taçlandırdı.

Gelelim, ilk yarının skorunu belirleyen Burak Yılmaz’ın golüne, Elneny’nin asistinde, ceza alanı dışından topu o köşeye göndermek, kolay mı sanıyorsunuz? O gol klasik bir Burak Yılmaz golüdür.

İlk yarıda kaçanları yazsak yerimiz yetmez! En önemlisi ise Elneny’nin şutudur. Kaleci Lung buna vize vermezken, rakip savunmada yaşanan karambollerde kaçanlar da vardı!

Maça müthiş bir baskı kurarak başlayan Beşiktaş’ın çok adamlı çıkışlarına Kayserispor karşılık vermesini beklemek hayalcilik olurdu. Konuk takımın ligdeki konumu malum, moral-motivasyon, özgüven dibe vurmuş dibe!

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Oğuzhan Özyakup’a bir satır açmak zorundayım, evet, uzun süredir gerçek performansının uzağında, tamam. Ne var ki, ne zaman Oğuzhan’ın ayağına top gelse, tribünlerden çatlak sesler çıkıyor, tepki gösteriyorlar. İşte bu olmaz, neticede o da bu tepkilerden müthiş etkileniyor. Onun sadece morale ihtiyacı var, bilesiniz... Artı onun Beşiktaş’ın sözleşmeli oyuncusu olduğunu da unutmayın.

İkinci yarı mı, konuk takım pozisyon üretme adına risk aldı, yüklendi, nitekim bu direncinin karşılığını Adebayor’un şık golüyle aldı.

Valla Kartal’ı iyi tanıyoruz, attığı kadar kaçırdığı maçta illa bir gol yiyecek, hiç şaşırmadım inanın! Neyse ki Burak Yılmaz, doksanda bu gole karşılık verdi... İşin özeti, Kartal vitesi beşe taktı, emin adımlarla zirveye kanat çırpıyor. Üçüncülüğü yakalarken de haftanın en kârlı takımı dersek abartmış olmayız.