Kartal UEFA’da tepe taklak!

Beşiktaş’ın sahaya çıkan onbirine takılmıyorum artık! Niye mi, Avcı her maç öncesinde ‘sakata’ geliyor, o da bizler gibi şaşkın! Braga karşısına çıkardığı onbir, fena başlamadı maça. Gelin görün ki, üretilen fırsatları gole çevirecek son dokunuşları yapacak futbolcuyu ara ki, bulasınız arkadaş!

Hangisini saysak, daha 5’de Boyd’un vuruşunda top direkten döndü... 8’de Rebocho’nun, müsait pozisyonda attığı şut savunmaya takıldı. 44’de kazanılan frikik atışında Ljajic’in şutunda top üst direğe çarparak auta gitti. Hadi bunları geçtik, şanssızlık ya da beceriksizlik diyelim, rakibin yapamadığını maşallah bizler yapıyoruz! Ya kendi kalelerine atarlar, ya da rakibe pozisyon yaratırlar! Yılların tecrübesi Oğuzhan’ın hatalı pası, Kartal’a pahalıya patladı! Horta araya girdi, Vida’yı geçti, golünü attı, ilk yarının skorunu belirledi! Adamlar akıllı ve de disiplinli oynuyorlar, buldu mu affetmiyorlar, ya siz?

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İkinci yarıda Braga ofansa döndü, nitekim 48’de kalemizde büyük tehlike yaşadık... Galeno’nun uzaktan şutunda top yan direkte patlarken, Avcı’nın oyuncu hamleleri birlikte geldi. Oğuzhan yerini protestolar arasında Kartal’a bıraktı, Avcı Umut’u oyuna sürdü, Kartal, üçlü savunmaya döndü. Nitekim 71’de Caner’in asistiyle Umut skoru eşitledi. İki dakika sonra Ljajic düşürüldü, karar penaltı. Adam sahada ruh gibi geziniyor, formsuz, başka biri mi yok atışı kullanacak? Ne oldu, topu direğe nişanladı, üstelik kritik bir dakikada!

Eeee sen atamazsan, penaltıyı direğe nişanlarsan rakibin gelir, Eduardo ile öne geçer. Valla Karius’a kimse bir şey diyemez, kritik toplar çıkardı. Ve Kartal’ın UEFA ligi rüyası da hüsranla bitti, iç hatlara döndü! Şimdi, Galatasaray derbisi var, Kartal’ın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor, tepkiler giderek artıyor, bekleyip, göreceğiz.