Süper Lig’de bu sezon bir gerçek var, artık Anadolu takımları öyle eskisi gibi ‘çantada keklik’ değiller. Baksanıza düşmeye aday Ankaragücü, geliyor deplasmanda Aslan’a kafa tutuyor, iki farkı kapatıyor, evine puanla dönüyor.

Ya lider Sivasspor, yere-göğe sığdırılamayan (!) Fenerbahçe’yi farklı yeniyor, koltuğunu koruyor. Alanya’nın da o koltukta bir süre oturduğunu da anımsatalım. Alın size Malatyaspor, 85 dakika Kartal’a direndi, savunmasını sağlam tuttu, Kartal’a el freni çektirdi, üç puanı kapıp, evine döndü. Önce Bifouma, ardından da Jahoviç’in penaltı golüyle maçı iki farklı kazandı, kutlarız. Topla oynama yüzdesi senden yana olsa ne yazar kardeşim, gol atamıyorsan o rakamlar yok hükmündedir!

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Son altı haftayı firesiz geçen, Beşiktaş’a dün ilk yarıda harika takım savunması yaparak kafa tuttu, güçlü rakibine öyle aman-aman net bir gol pozisyonu vermedi. Kaldı ki, Malatya’nın topu kazandıkları anda hücuma çok adamla çıktığını da unutmayalım. Beşiktaş ise rakibin savunma kilidini açmak için denemediği yol kalmadı, gelin görün ki, koca yarıda sadece az farkla dışarı giden Adem Ljajiç’in şutu akılllarda kaldı, o kadar! Kartal’ın çilingiri Burak Yılmaz, markaj altında oynadı, zaman zaman alan değiştirmeyi denedi, etkisiz kaldı.

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Kartal ikinci yarıda baskıyı ve tempoyu yükseltti, Lens ve Umut’un girmesiyle oyunu tek kaleye çevirdi. Ne var ki, konuk takım oyun anlayışı ve disiplinin bu yarıda da sürdürdü, Kartal ise gol umudunu duran toplarda aradı. Karşılaşmanın tek tartışmalı pozisyonu 66’da Hadebe ile Ljajic mücadelesinde yaşandı. Hadebe’nin topla ilgisi yok, Ljajic’i itiyor, yani penaltı, Yaşar Kemal Uğurlu hadi pas geçti, VAR’ı ara ki, bulasınız!

Maçın en net pozisyonunu Elneny 82’de yakaladı, zor olanı yaptı, topu auta gönderdi! Sergen Yalçın hem futbolu iyi biliyor, hem de Beşiktaş’ı çok iyi tanıyor. Kartal’ı önce durdurup, sonra vurmayı hedefledi, başardı da... Son yirmi dakika rakip kaleye adeta park eden Kartal, risk aldı, çok adamla yüklendi, üretti, ancak, her şut duvara çarpıp, geri döndü. İşin özeti, Beşiktaş, güçlü rakiplerinin puan kaybettiği haftada avantajı kullanamadığı gibi, şok bir yenilgi aldı. Ahhh şu itiraz yok mu, inanılır gibi değil. Caner’in futboluna lafım yok, hakem kararlarına itirazım o kadar çok ki! Son sözü mü, uzatmada penaltı atışını gole çeviren Jahoviç söyledi. Kasımpaşa maçı bu mağlubiyetin bence habercisiydi, çekirge misali!