Meler’den Çakır’a dönüş!

Bizler araştırmacı gazeteciyiz... Derbi öncesi yaptığım bir dizi görüşmelere göre, FIFA kokartlı Halil Umut Meler’in adı kapalı kapılar ardında ön plandaydı. Ne var ki, MHK’nın kantarında Cüneyt Çakır ağır bastı, maça o çıktı! MHK neden bu değişikliğe gerek duydu? Haklıydılar, artık onlar da hakem hatalarından yıldılar. Hafta olmasın ki, başları derde girmesin! Her hafta eleştirilerin boy hedefi MHK Başkanı Zekeriya Alp ve kurul üyeleriydi.

“Derbi kritik bir maç, baskı inanılmaz. Bu baskıyı ancak Cüneyt Çakır kaldırabilir, biz de rahat ederiz” mantığından yola çıktılar, Çakır’a maça atadılar. Hatta biraz daha ileri gidip, VAR’ın başına Mete Kalkavan’ı oturttular. İki de tecrübeli AVAR yedek hakemini oluşturdular. Yani işlerini sağlama aldılar, almasına da gelin görün ki, tüm bu düşünceler, derbide yerini hayal kırıklığına, isyana bıraktı! Cüneyt Çakır ve VAR, ailecek sınıfta kaldılar, maçın önüne geçtiler, ortalığı yangın yerine dönüştürdüler! Tablo bu, kalkıp MHK’yı top ateşine tutmak asla doğru değildir. Kurul, üstüne düşeni fazlasıyla yerine getirdi, getirmesine de Çakır ve VAR, MHK’nın yüzünü kara çıkardı, ayıptır, ayıp! MHK’yı bir kez daha ateşe attınız...

Ceza geliyor ceza!

Bir kez daha üstüne basa basa söylüyorum, evet Fenerbahçe rakibine oranla çok iyi oynadı, istedi ve kazandı, hak ettiler. Ancaak bu yenilginin faturasını kalkıp tamamen Beşiktaş’ın kötü futboluna kesmek haksızlıktır arkadaş. Tamam Beşiktaş kötü oynadı, kaybetti, bu faktörler Çakır ve VAR’ın hatalarını asla ortadan kaldırmaz, örtemez! Kartal’ın buz gibi iki penaltısı var, korkma, çal düdüğünü ver penaltıları kardeşim, sana ne Kartal’ın kötü futbolundan?

VAR, yani Mete Kalkavan sen ne iş yaparsın, oraya niye oturttular seni? Hadi Çakır sahada baskı altında kaldı, pozisyonları süzemedi, belki de süzmek istemedi, ya siz? O baskı sizin bulunduğunuz ofisi de mi etkisi altına aldı, yüzde yüzlük pozisyonlarda niye gıkınız çıkmadı arkadaşlar?

Şimdi gelelim en can alıcı sorumuza... Eyyy MHK ve kurul üyeleri, böylesi bariz hatalara ailecek ortak olan bu hakemlerimize nasıl bir ceza vereceksiniz, merak ediyorum? MHK’nın hakem hatalarına karşı çok kararlı olduğunu biliyorum, derbide görev alan hakemlerin bir süre dinlendirileceğine inanıyorum, tersini de düşünmüyorum!

Efendim, sosyal medyadan maç yorumumla ilgili eleştiriler geldi, tepkiler aldım. Bakın hiçbir maça ‘amigo’ düzeyinde bakmadım, tarzım değil, gerçekler, kurallar neyse onu yazdık, çizdik, yorumladık. Ne yani ortada bir hakem faciası varsa ki var, sessiz mi kalalım, eleştirmeyelim mi? Kaldı ki o pozisyonlar ‘sana göre, bana göre’ değil, net kardeşim net, hatta SİYAH-BEYAZ’dır, nokta...

Pamuk şekeri!

Sosyal medya, iletişimlerin üst seviyeye çıktığı bir kulvar... Bu kulvarı iyi kullananlar var ama kötüye kullananlar da yok değil!

Örneğin Ryan Babel... Diğer lakabıyla ‘pamuk şekeri!’ Sosyal medya paylaşımları ortada, işi gücü bırakmış, Beşiktaş’la uğraşıyor! Öyle yan yollara sapıp, ekmeğini yediğin Beşiktaş’la alay etme hakkını sana kim veriyor? Otur işine, gücüne bak, formasını giydiğin Galatasaray’a hizmet et, hizmet! Hem topunu oynamıyorsun, hem de ortamı geriyorsun, farkında mısın! Efendim, Babel parası dört gün geciktiği için FIFA’ya başvurmuş olabilir, doğal hakkı. Artı bizler de biliyoruz ki, Babel, parayı çok sever, rötara tahammülü yoktur! Sosyal medyada çok güzel esprili paylaşımlar var. Valla çok yaratıcılar. Biraz onlardan feyz al Babel efendi!

Adres yönetimdir

Derbi sonrası Ersun Yanal’ın “Teknik direktörü olmayan bir Fenerbahçe bugün kazandı”cümlesini iyi irdelemekte yarar var. Bu mesajın adresi neresi? Herkes bu cümleyi farklı adrese yorumlayabilir... Benim yorumum mu? Valla, bu mesaj yönetimedir, bunu başka yönlere çekmenin anlamı yok.

Anımsayın, Sivasspor yenilgisi sonrası Başkan Ali Koç’un açıklamalarının da adresi Ersun Yanal’dır. Yanal’ın ayrıca, “Herkes haddini bilecek “cümlesi de bir hayli ilginç geldi bana. Medyaya mı, yoksa yönetime mi, kim üzerine alacak, bekleyip görmek lazım. Derbi galibiyeti birçok olumsuzluğun üstünü şimdilik örtmüş gibi gözüküyor, ancak kapalı kapılar ardında kavgaların devam ettiğini düşünüyorum. Efendim, Ersun Yanal’ın derbi sonrası açıklamalarında ‘istifa’ kelimesi de arada sıkışıp, kaldı!Dememiz o ki, Fenerbahçe’de sular hemen durulmayacağa benziyor, yani her şey pamuk ipliğine bağlı, koptu kopacak!

Para var mı, para!

Görüyoruz ki, Galatasaray’da işler iyi gitmiyor, sıkıntılı bir süreç içine girdiler. Bakın futbolda bu tür düşüşler yaşanabilir, asla sürpriz değildir... Göztepe mağlubiyeti Aslan’da sinirleri bir hayli gerdi, camia ara transfere kilitlendi. Ünlü ve de başarılı teknik direktör Fatih Terim de gidişattan asla mutlu değil, fotoğraf çok net.

Terim hocamız çok gergin, her başarısız sonuca isyan ediyor adeta, haklı. “Deneniyoruz, sınanıyoruz, bu kesin. Açıkçası hepimiz bu bedeli ödeyeceğiz” şeklindeki açıklamaları ara transferi işaret ediyor. Ünlü hoca, faturayı bir yerlere kesecek, ufukta ayrılıklar ve de takım içinde operasyon var. Bunların hepsi olabilir, fakat para var mı hocam para? Kaldı ki, şu ara transferde gelecek futbolculara da pek sıcak bakmam! Ya sakatlıkları vardır, ya performanslarının uzağındadırlar, ya da ‘ununu elemiş, eleğini asmış’ tiplerin uğrak noktasıdır bizim ülkemiz! Ne dersin hocam?