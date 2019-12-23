Fenerbahçe’yi biliyoruz, sahasında taraftarıyla bütünleştiği zaman baskısıyla, temposuyla rakiplerini adeta boğuyor, pozisyon üretiyor, goller atıyor malum.

Böylesi özelliklere sahip rakibe karşı telaş yapmayacaksın, ellerinize-kollarınıza sahip çıkacaksınız (!), ayağa paslarla oynayacaksınız. Öyle telaş yaparsanız, dan-dun oynarsanız, rakip gelir sana faturayı keser! Peki, arkadaş sen Beşiktaş’sın, zirvenin ortakları arasındasın. Çıkacaksın, savunmana yaslanmayacaksın, topunu oynayacaksın. Neyin korkusudur bu Allah aşkına?

Hadi diyelim bu bir taktik, peki takım savunması böyle mi yapılır? Önce Max Kruse penaltıdan attı, ardından Ozan Tufan harika bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. Özellikle Ozan’ın o bazukasını iki Karius olsa, çıkaramazdı, inanın! Yalnız penaltı pozisyonu öncesinde Caner’e yapılan faul vardı. Hadi Çakır es geçti, VAR’dan da eser yok! Neyse ki ilk yarının uzatma dakikalarında Atiba’nın şık golüyle fark bire indi.

Rakibin baskısı ve taraftarın coşkusunun hakem kararlarını etkilememesi gerekir. İkinci yarının hemen başında duran topta Serdar Aziz’in Vida’yı ceza alanı içinde yaka-paça indirmesine ne demeli? Hadi karambol Çakır süzemedi, sen nerdesin VAR? Buz gibi topsuz alanda penaltı, VAR odasından yine çıt yok! Sadece o mu? N’Koudou’nun formasını Isla arkadan çekiyor, yani bu da penaltı ama, veren yok, veren! Durun bitmedi... Ceza alanı içinde ilk yarıda Kartal’ın kullandığı frikik atışını anımsayın... Bir kere barajın mesafesi skandal, normal ölçülerde değil. Artı Çakır, barajın önüne neden çizgi çekmedi?

İkinci yarıda Kartal, biraz kıpırdanır gibi oldu, yüklendi, nitekim Burak Yılmaz, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı, atamadı, inanılır gibi değil! At o golü kardeşim at ki, takımın prangadan kurtulsun nerdeee? Ne oldu? O yüzde yüzlük golü atamadın, geldi Vedat Muriç farkı yeniden ikiye çıkarırken, maçın da skorunu belirledi, gördün mü?

Efendim, Fenerbahçe’nin iştahlı-arzulu futboluna gıkımız yok, haklı bir galibiyet aldı, hocasını kurtardı! Dönelim Çakır’a, sanırım bu derbinin kasetini izleyeceksin, yaptığın hataları, çaldığın haksız düdükleri göreceksin. Taktir haklarını hep Fenerbahçe’den yana kullandın, bunlar yetmezmiş gibi Kartal’ın buz gibi iki penaltısını da yedin! Maçın önüne geçtin önüne. Baskının altında ezilip, gittin! Tıpkı senin gibi VAR da derbide sınıfta kaldı, MHK’nın başını el birliğiyle derde soktunuz!