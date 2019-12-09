Beşiktaş sezon başından bu yana sakatlıklardan çektiği kadar hiçbir şeyden çekmedi! Biri düzeliyor derken, diğeri sakatlanıyor! İşte Ruiz, Vida’nın partneri, artı N’Koudou da sakatlar zincirine eklendi.

Avcı ne yapsın, ideal onbir peşinde koşuyor, sakatlıklar nedeniyle hedefine hep uzak kalıyor! Bunun içindir ki hiç kimse Beşiktaş’tan böylesi handikaplar nedeniyle iyi futbol falan beklemesin!Dememiz o ki, bu oyunda kazanmak önemliyse, Kartal bunu fazlasıyla başarıyor. Örneğin dünkü maç, on kişi kalmış Kasımpaşa karşısında ilerde çoğalamıyor, bunu beceremediği gibi, ikinci golü de kalesinde görüyor! Kazanma duygusu çok önemli, Kartal’ın en büyük özelliği bu olsa gerek. Uzatmalarda da olsa, Umut’un iki golüyle Kartal, üç puana kanat çırptı.

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Elbette dünkü mücadele öncesi son 5 haftayı firesiz geçen Beşiktaş maçın favorisiydi. Nitekim, Hafez’in 15’te kızarması, Kartal’ı avantajlı hale getirdi. Ne var ki, bu oyunda her şey terse dönebiliyor, tıpkı dün olduğu gibi! Buna karşın Kasımpaşa pes etmedi, savunmayı sağlam tuttu, fırsatlar kovaladı, yakaladı da. 24’te Karius’tan dönen topu Mustafa şık bir vuruşla gole çevirirken, takımını öne geçirdi. Ancak Beşiktaş’ın baskısı ve de yanıtı gecikmedi, 39’da Gökhan Gönül’ün arka direğe kestiği topa, Caner gelişine sert vurdu ve ilk yarının skorunu belirledi.

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Hakem Arda Kardeşler, Burak Yılmaz’a çıkardığın kartı anımsa, peki Koita’nın Gökhan Gönül’e yaptığı neydi? Sabaha kadar ikinci sarı, yani kırmızı, Gönül’ün dudağı patladı, kanlar içinde, sen kart yerine onun yanağını okşuyorsun! Kızarması gereken Koita, gidiyor, 54’te Kasımpaşa’yı bir kez daha öne geçiriyor! O golün asistini sen yaptın, eyyy Arda Kardeşler!

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Abdullah Avcı’nın Umut Nayir hamlesi işe yaradı, golcü futbolcu hocasını mahçup etmedi. Gökhan 34 yaşında, dudağı da patlasa mücadeleyi bırakmıyor, 71’de de bu kez Umut Nayir’e ‘al at’ dedi, bir kez daha örnek oldu, helal olsun. Valla, Kasımpaşa’ya bravo, eksik kaldılar, pes etmediler, Kartal’a kafa tuttular. Haaa Beşiktaş’ın kaçırdıkları var ki, adama saç-baş yoldurur! Uzatma dakikalarında Lens, ilk kez kedi olalı bir fare tuttu (!) asistine Umut yanıt verirken, Kartal’ı da çekip ipten aldı. Umut, artık usta oldu, onbiri çooktaaan hak ediyor, daha ne yapsın?